Šokujúca DRÁMA na Farme! ABSTINENTKE dali pohár s pálenkou… VIDEO Ledva chodila a zostala úplne nevládna!

BRATISLAVA - Preboha, tak toto by človek nechcel zažiť! Nie je žiadnym tajomstvom, že Slováci často a radi popijú aj nad pomyselnú únosnú mieru. Dať si dva poháriky vína je čosi iné, ako vypiť "tvrdé" či dokonca domácu pálenku. Nehovoriac o tom, ak sa takýto alkohol nedopatrením dostane do úst úplného abstinenta...

Na markizáckej Farme o alkohol nikdy nebola núdza. A inak to nie je ani v trinástej sérii. Tvorcovia farmárom dopriali hneď na úvod, aby spoločne mohli osláviť prvé dni na statku. Medzi súťažiacimi je aj 23-ročná Stanka z Čachtíc. Napriek tomu, že blondínka vyzerá ako typické párty dievča a mnohí ju označili nálepkou "pipina", k alkoholu a popíjaniu blízko nemá.

Temperamentná plavovláska už v úvode priznala, že hostina v podobe bryndzových halušiek a pálenky nie je vôbec podľa jej gusta. Čo čert nechcel, práve ostrej "frndžalici" sa napokon chtiac-nechtiac nevyhla. Stanka totiž svojho farmárskeho kolegu Dávida požiadala o vodu. Ochotný mladík si ale nevšimol, že na spodku hrnčeka je ešte pálenka.

„Nalial som jej do takého pohára, kde ešte bola, myslel som si, trocha vody. A ono tam bola pálenka. Ja som jej to dolial vodou. Ona nepije vôbec alkohol a hneď jej prišlo zle. Mňa to mrzelo, bola to nehoda,” spytoval si svedomie Dávid. Následne na obrazovke bežal záber Stanky, ktorá vydávala dávivé zvuky a sťažovala sa, že ju "páli trubica".

Stanke zostalo po pár dúškoch vody s pálenkou nesmierne zle. Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Neskôr ešte pokašliavala a ďalej sa sťažovala na nepríjemné pocity. Dávid sa jej opakovane ospravedlňoval, no nechápal, ako jej mohlo byť takto zle. „Ona si mohla dať tak nula jednotku z toho celého alkoholu,” krútil hlavou. A to ešte nevedel, čo príde. Blondínke prišlo zrazu tak zle, že ledva chodila a farmári ju podopierajúc museli doviesť do postele v dome farmára týždňa.

Tam už prevzal starostlivosť jej kolega Miroslav, ktorý sa do nej zahľadel, no a vyzerá to tak, že ich náklonnosť je obojstranná. Odpálená Stanka napokon zostala ležať v posteli, pričom vyzerala, akoby práve odbíjali posledné minúty jej života. „Toľko pálenky som v živote nevypila,” stonala, kým ju Miroslav utišoval a farmár týždňa Jožko sa presunul zo svojho príbytku medzi ostatných. Ako to celé dopadlo, uvidíte už dnes večer na Markíze.

Scénu s pálenkou si môžete pozrieť vo videu vyššie!

Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza