Šokujúce PRIZNANIE tváre z Markízy: Prehrávanie peňazí v HAZARDE… Roky pracovala, aby zaplatila DLHY!

Lucia Gachulincová je dnes vzorom pre mnohých mladých ľudí. Žije zdravým životným štýlom a hoci zarába slušné peniaze vďaka Instagramu, snaží sa uspieť aj mimo neho. Podniká v rôznych oblastiach, založila vlastnú značku a popri rušnom živote influencera úspešne dokončila aj vysokú školu.

No toto všetko by sa jej zrejme ťažšie dosahovalo, keby nebolo jej účasti v markizáckej šou Farma. Práve tam sa brunetka pred štyrmi rokmi zviditeľnila. A to bol vraj aj jediný dôvod, prečo do projektu išla. Túžba po výhre to rozhodne nebola.

„Túto šou som navštívila z jediného dôvodu - zviditeľniť sa a nie predojiť sa do finále, kde vyhrám nezdanených 70 tisíc eur,“ vyjadrila sa Lula. Reagovala tak na svoje nedávne vyhlásenie, že by nikdy nesúťažila o peniaze. A zároveň priznala trpké tajomstvo z minulosti. Práve to ju dohnalo k tomu, aby prehodnotila svoj postoj k peniazom.

Lucia Gachulincová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej Farme. Zdroj: Jan Zemiar

„Mám dlhoročnú skúsenosť s vyhrávaním a prehrávaním peňazí v hazarde blízkym človekom a vtedy som si povedala, že nechcem vyhrať ani euro. Dialo sa to v dobe, keď som sa v podstate formovala a absolútne som stratila zdravý úsudok o hodnote peňazí. Keď nie sú, tak sa vyhrajú, keď sú, tak sa prehrajú,“ prehovorila otvorene Lula.

Neskôr sa jej pohľad na vyhraté peniaze prirodzene upravil a dnes by také už nechcela. „Sú za tým roky, kedy som musela pracovať v podstate zadarmo, aby sa pokryli dlhy. Nechcem byť konkrétna, lebo je to za mnou a je to preč, ale zle sa na to spomína,“ priznala s absolútnou otvorenosťou Gachulincová.

Za nepríjemné skúsenosti je však rada. „Milujem to, že viem, akú hodnotu má 1 euro a koľko úsilia ma stálo a stojí ho vyprodukovať. Vyformovala ma každá odpracovaná hodina a nechcem to mať už nikdy inak. Nechcem si nevážiť,“ dodala Lula.

Dnes je Lucia Gachulincová úspešnou influencerkou. No napriek tomu, že zarába slušné peniaze, hodnotu peňazí si podľa vlastných slov dokáže vážiť. Zdroj: Instagram L.G.