Obrovská radosť slovenských hercov: Budú mať bábätko... FOTO To ako dlho tajili?!

BRATISLAVA - Dočkajú sa dieťatka a zjavne sa im to podarilo tajiť celkom dlho! Reč je o páre Robo Jakab a Anička Jakab Rakovská, ktorých rodinka sa rozšíri o štvrtého člena!

Jakabovci sa o radostnú novinku podelili v piatok večer. V rovnakom čase obaja z manželov zverejnili fotografie, prostredníctvom ktorých sa pochválili, že z nich budú dvojnásobní rodičia. Pôvabná brunetka to však urobila o čosi tajomnejšie ako jej muž.

„Čaute, dlho sme sa nevideli. Tak my skoro štyria vás zdravíme," napísala k záberu, na ktorom pózuje s Robom a ich dcérkou Agnes, ktorú herečka porodila minulý rok v septembri. Na spomínanej snímke však boli len tváre zatiaľ trojčlennej rodinky.

Zdroj: Instagram

Príspevok, ktorý zverejnil budúci dvojnásobný otecko, je však už o čosi výpovednejší. So svojimi sledovateľmi zdieľal úplne inú foto. A na tej už vidieť aj tehotenské krivky jeho manželky. No a podľa vystupujúceho bruška je zjavné, že dvojica s oznámením novinky čakala na vhodný čas a istú chvíľu si to nechali pre seba.

„Srdečné pozdravy všetkým dobrým ľuďom. Nájdi štvrtého na fotke," okomentoval rodinnú fotografiu, no a teda - pri pohľade na Aničku nebolo potrebné hľadať dlho. Jakabovcom srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia!

Zdroj: Instagram