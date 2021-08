Markíza chystá novú reality šou plnú sexu: Už je známa aj moderátorka… Slováci si neškrtnú!

Reality šou Love Island sa bude vysielať na Voyo.

Zdroj: Tv Markíza

BRATISLAVA - Televízia Markíza a česká Nova pripravujú slovenskú verziu celosvetovo úspešnej reality šou Love Island. Zaujímavosťou je, že ju budú vysielať netradične, a to na streamovacom portáli Voyo. Odštartovať by mala v nedeľu 19. septembra. No a známa je už aj moderátorka projektu plného sexu... Slovenka to nie je!