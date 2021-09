Markizácka šou plná sexu štartuje už DNES: FOTO vily... Súťažiaci si budú užívať v takomto LUXUSE!

Súťažiaci z Love Island sa môžu tešiť na veľký luxus.

Zdroj: Tv Markíza

FOTO vnútri!

KANÁRSKE OSTROVY - Už dnes na streamovacej platforme Voyo štartuje nová markizácka reality šou Love Island. Kontroverzný projekt je vo svete známy tým, že je plný vášne a sexu... No a to si desiatka súťažiacich bude užívať v luxusnej vile... Pozrite, ako to tam vyzerá!