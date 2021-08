Markizácka bacuľka rapídne SCHUDLA: 14 kíl dole a FOTO v BIKINÁCH... To je ale šupa!

BRATISLAVA - Onedlho to bude už rok, odkedy si tmavovlasá Beáta Rusnáková užila svoju chvíľku slávy na markizáckej Farme. Práve vďaka nej sa temperamentnej brunetke podarilo "dostať na výslnie" a vďaka priaznivcom, ktorí jej pribudli na Instagrame, sa zaradila medzi influencerov...

Ešte počas pôsobenia na Farme sa Bea zaraďovala medzi bacuľky. Za svoje kilečká navyše sa však absolútne nehanbila. Práve naopak - nosila ich pyšne a sebavedomie jej vôbec nechýbalo. Lenže po návrate do reality sa v tmavovláske čosi zlomilo a začala na sebe makať.

"Bejba" prešla na zdravšie stravovanie a zapáčili sa jej aj tréningy vo fitku. Pomerne rýchlo začalo byť vidno, že bývalá farmárka pekne chudne a fanúšikovia ju zahŕňali komplimentami, že vyzerá čoraz lepšie a lepšie. Najväčšie prevapenie prišlo, keď sa nedávno ukázala v bikinách a spodnej bielizni.

Takto Bea vyzerala počas pôsobenia v markizáckej Farme Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Pôsobila úplne perfektne a ľuďom vyrazila dych. Rusnáková je žiarivým príkladom toho, že žena nemusí mať miery 90-60-90 aby v plavkách vyzerala skvele a oslniť dokážu aj dámy s krivkami. No a keďže výraznú zmenu spozorovali aj jej sledovatelia, zaujímalo ich, koľko sa Beate podarilo zhodiť a ako na to išla.

„Cca 14 kilogramov. A pokračujeme ďalej," napísala Bea s tým, že niekedy si jedlo vymyslí sama, inokedy zasa využíva recepty zo zdravého jedálničku na chudnutie, ale využíva aj bežnú donášku. Všetok príjem má ale nastavený tak, aby jej zapadal kalorických tabuliek. „Aby mi to sedelo do tých 1700kcal," priblížila bývalá farmárka a dodala, že nevynecháva ani šport, pričom tréningy má 4x do týždňa.

Nuž, čo dodať. Aktuálne fotografie hovoria samé za seba!

Beáta Rusnáková výrazne schudla Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram