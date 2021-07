Dominiku Mirgovú zložila pandémia: Finančné problémy... Musela si začať privyrábať, manžel si našiel druhú prácu!

BRATISLAVA - Obdobie koronavírusovej pandémie položilo na kolená mnohých z nás, a to nielen po zdravotnej, ale aj po ekonomickej stránke. Ľudia prišli o svoje živobytie a veľa z nich sa ocitlo v obrovskej finančnej kríze. Koronavírus nezložil len gastropriemysel či cestovný ruch, no aj slovenských umelcov. A svoje o tom vie aj Dominika Mirgová.

Speváčka priznala, že s príchodom prísnych opatrení a zákazov koncertov sa pod ňou otriasla zem. Práve vystupovanie pred publikom je to, čo bolo základom obživy ako jej, tak i jej rodiny. A preto sa niet čo čudovať, že po finančnej stránke na tom neboli práve najlepšie. „15 rokov v živote koncertujem nonstop a zarábala som si sama na seba a zrazu sa to skončilo. Mala som depky. Ešte stále si myslím, že do dnešného dňa mám strach,” prezradila umelkyňa pre portál Noizz.

„Bojím sa, lebo mi chýbali ľudia, energia, chýbal mi spev. Čakali sme, čo bude. Ešteže som si našetrila a vedeli sme z toho vyžiť. Nerada si požičiavam,” povedala otvorene Dominika, ktorá zároveň priznala, že jej nesmrdí žiadna práca a nemala by problém trebárs ani s prácou čašníčky.

Pandémia zasiahla aj speváčku Dominiku Mirgovú Zdroj: Instagram D.M.

Z núdze ich však napokon dostalo čosi iné. A síce činnosť, ktorá je dnes mimoriadne populárna, no ona sa jej snažila vyhnúť. „Keby bolo treba, robila by som hocičo. Začala som robiť influencerské veci, ktoré úplne nemám v láske, lebo to nie som ja, ja som v prvom rade speváčka, chcem ľuďom predávať svoju hudbu a chcem ich obšťastňovať svojím spevom. Veľmi som sa trápila, ale už som si zvykla,” hovorí úprimne Dominika, ktorá sa v poslednom období konečne mohla vrátiť k hudbe a v týchto dňoch vydala aj nové EP.

Zdroj: Instagram DM

Zmenu musel kvôli pandémii podstúpiť aj jej manžel. Ten totiž pracoval spoločne s Dominikou – ak teda nemala prácu ona, logicky ju nemal ani on. Bol preto nútený nájsť si iný džob. „Chcela som ísť pracovať, lebo mi vypadol aj príjem a keďže môj muž bol aj môj manažér, vypadol mu tiež. Aj on začal robiť, je hasičom, takže zachraňuje situáciu. Už sme každý v tom svojom a je to super,” dodala na záver speváčka, ktorej zostáva už len dúfať, že z najhoršieho sú definitívne vonku.