Najväčší šoubiznisový šok: FOTO Veronika z Twiins je tehotná… Kto je otcom?!

BRATISLAVA - Duo Twiins a ich najbližší si aktuálne užívajú dovolenku v Turecku. Sestry Nízlové svojich fanúšikov zásobujú fotkami z luxusného rezortu, no jedna, ktorú Veronika zverejnila ešte minulý týždeň, zamotala ľuďom hlavu. Na zábere jej totiž vidno bruško a mnohým sa zdalo, že je tehotenské. Speváčka však tieto dohady zametala pod koberec a teraz... Áno, čakám bábätko!

Bolo veľkým prekvapením, keď pred rokom manžel Twiinsky Veroniky Nízlovej, oznámil, že po piatich rokoch je koniec. Dvojica sa rozviedla o 7 mesiacov neskôr. No a speváčka sa v máji rozhodla pre radikálny krok. Nechala si odstrániť priezvisko "Krúpa" a vrátila sa k svojmu dievčenskému. Speváčka sa po celý čas prezentovala ako šťastne nezadaná a aj fanúšikom na Instagrame neustále opakovala, že momentálne žiadneho partnera nemá.

O to väčší šok prišiel, keď po dohadoch ohľadom spomínanej fotky vyšla von s tým, že čaká bábätko. „Už to asi viac neskryjem! V novembri budem mať tú česť byť “mama”. Je to najkrajšia úloha v mojom živote a teším sa, že sa mi tento sen splní. Neviem sa ťa dočkať, lásočka moja milovaná,” napísala Vebi k fotke, kde jej spod ružových bikín vykúka tehotenské bruško.

K tomu, kto bude šťastným oteckom, sa však zatiaľ nevyjadrila. Keď sme sa s ňou pokúšali skontaktovať, mala obsadené, keďže telefón jej po oznámení tejto správy zrejme úplne "horí". Budúcej mamičke ale z celého srdca gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia bez akýchkoľvek komplikácií!