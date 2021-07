Tak predsa im to vydržalo: Pár z markizáckej svadby sa ide brať… Termín už toto leto!

BRATISLAVA - Tak toto sa im podarilo! Keď prišlo na hľadanie lásky prostredníctvom televíznej šou Svadba na prvý pohľad, mnohí boli pomerne skeptickí. Lenže toto mnohých presvedčí o tom, že sa to naozaj dá. Dôkazom sú Tereza a Milan z druhej série romantickej relácie. Pred oltár sa postavia aj v skutočnosti. A to už onedlho!

Začiatok vzťahu Terezy a Milana bol iný, než tie ostatné. Na rozdiel od predchádzajúcich párov sa už predtým osobne poznali. K nádejnej neveste odborníci pôvodne priradili iného muža. Zvrat prišiel v momente, keď sa na poslednú chvíľu do projektu prihlásil aj Milan. Ten Terezu počas príprav na televíznu svadbu trénoval, aby sa pred dňom D dostala do formy.

Počas obdobia, ktoré spolu trávili vo fitku, sa sympaťák z Prahy do temperamentnej plavovlásky beznádejne zamiloval. „Chcem Terezu. Ja som z nej fakt hotový. Neskutočne mi prirástla k srdcu. Myslím si, že to tuší, ale nevie to. A preto som tu. Aby som urobil všetko, čo je v mojich silách, aby som tam bol ja. Aby tam nebola s niekým iným,” povedal otvorene, keď si ho k sebe pozvala "matchmakerka" Diana Fabiánová.

Tereza pri pohľade na ženícha neverila vlastným očiam. Milana totiž poznala Zdroj: TV Markíza

Televízia následne kontaktovala majiteľov licencie tohto programu, aby kompetentní zistili, či vôbec podobnú zmenu môžu uskutočniť. No a napokon sa podarilo. A nielen to. Tereza Milanovi náklonnosť opätovala a už po krátkom čase sa zdalo, akoby spolu boli celú večnosť a jeden pre druhého sú skutočne ako stvorení. No a o tomto tvrdení svedčí aj fakt, že zaľúbenci sa po televíznej svadbe vezmú aj v skutočnom živote.

Ich deň D sa bude konať už 14. augusta, viac informácií prezradili pre portál markiza.sk. „Prípravy na svadbu sú už v plnom prúde. Je to náročnejšie, ako som čakala. Prísť na svadbu a mať všetko zariadené bolo omnoho jednoduchšie, aj keď som nevedela, koho si vlastne beriem. Samozrejme, veľmi sa teším a snažím sa nestresovať, no ja ako žena cítim zodpovednosť za to, aby sa všetko stihlo zariadiť načas. Keďže svadba bude na Slovensku, pomáha mi aj mamka. Najdôležitejšie však pre nás je, aby sa všetci cítili prijemne a užili si to,“ prezradila budúca nevesta.

Zdroj: TV Markíza

„Prípravy na svadbu prebiehajú už od samotného oznámenia. Doteraz to bolo skôr nárazové, ale ako sa blíži termín svadby, je toho čoraz viac. Riešia sa konkrétne veci ako kvety, program, outfity, ubytovanie a podobne. Prednedávnom sme boli kvôli svadbe na Slovensku a tak to na mňa úplne doľahlo, že už sa to deje naozaj,“ dodal Milan, ktorý je živým dôkazom toho, že pre pravú lásku sa oplatí bojovať a skúsiť aj to, čo sa zdá byť nemožné.