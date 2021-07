Bucľatá superstaristka rapídne schudla a teraz... FOTO Dostala sa do TOP zostavy Miss Universe!

BRATISLAVA - Pamätáte si ešte na Superstar z roku 2013? Tento ročník bol pomerne slabý na umelcov, ktorým sa podarilo preraziť v hudbe, z finalistov sa doteraz najviac hovorí o Sabine Křovákovej, ktorá sa stala aj celkovou víťazkou. Do TOP 12-ky sa vtedy dostala aj krásna Slovenka Virginia Buberníková. A neuveríte, ako a zmenila!

Na Virginii mohli páni oči nechať, komplimentami na jej zjav nešetril ani kat Paľo Habera. A to aj napriek tomu, že Virginia nebola typickou modelkou. Teda spoň čo sa týka postavy. Hoci mala len 18 rokov, pôsobila omnoho vyspelejšie a disponovala plnšími ženskými krivkami. Spevácky talent sa mladej kráske rozhodne uprieť nedal, no napokon sa vydala inou cestou.

Virginia Buberníková počas Superstar Zdroj: Profimedia

Dnes sa Virginia živí ako trénerka, drie na svojej postave a už niekoľkokrát sa postavila na mólo. Napríklad ako modelka návrhárky Jany Jurčenko. No a zdá sa, že práve týmto smerom to temperamentnú tmavovlásku začalo ťahať čoraz viac.

Najnovšie sa totiž prihlásila do súťaže Miss Universe, na ktorej riaditeľka Silvia Lakatošová spolupracuje so Zuzanou Plačkouvou. A Virginii sa podarilo tieto dve dámy zaujať natoľko, že ju posunuli až do zostavy s TOP 20 slovenskými kráskami.

Zdroj: Instagram

Virginia za roky od Superstar výrazne schudla Zdroj: Instagram

Kus cesty má teda ešte pred sebou, no ktovie. Možno sa našou novou kráľovnou krásy prvýkrát stane žena, ktorá kedysi skúsila šťastie v speváckej súťaži. Krásna tvár, exotický zjav, charizma, postava ako lusk... Virginia je pre ostatné dámy rozhodne veľkou konkurentkou!

