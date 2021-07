Hviezda Oteckov sa do seriálu tak skoro nevráti: Zostáva na materskej… Druhé dieťa na ceste!

BRATISLAVA - Bude z nej dvojnásobná mama! Herečka Mary Bartalos (27) pred tromi rokmi prekvapila, keď sa vydala len po pár mesiacoch randenia. Svojmu manželovi Adriánovi potom rok po svadbe porodila synčeka Noela. No a chlapček sa čoskoro dočká súrodenca. Bývalá hviezda seriálu Oteckovia totiž oznámila, že je opäť tehotná!

Mary Bartalos si aktuálne spolu so svojou rodinkou užíva voľné chvíle v slnečnom Chorvátsku. Nejde o ich prvú spoločnú dovolenku, no predsa je výnimočná... Je totiž poslednou, ktorú si herečka s manželom užívajú v trojici. Už čoskoro im totiž do rodinky pribudne ďalší člen.

Brunetka sa radostnou novinkou pochválila na sociálnej sieti Instagram. „Najbližšie to už na dovolenke budeme mať pestrejšie. Budeme si chodiť vo štvorici po svete,“ napísala k fotke s bruškom Mária, ktorej sa požehnaný stav darilo tajiť zjavne niekoľko dlhých mesiacov. Na zábere totiž vidno, že jej druhé tehotenstvo sa blíži do finále.

V rovnakej tajnosti si pred tromi rokmi zobrala aj svojho manžela Adriána a pod rúškom tajomstva dlho držala aj príchod svojho prvého potomka. No jedno je isté, fanúšikovia Oteckov sa tak skoro návratu svojej obľúbenej hviezdy do seriálu nedočkajú.