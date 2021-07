Kucherenko zverejnila horúce zábery: Takmer jej vypadli prsia z plaviek a potom... FUJ, chlapi, nehanbíte sa?!

BRATISLAVA - Aktuálne máme na Slovensku poriadne horúco, no a vysoké teploty doslova lákajú, aby sa dámy nahodili do bikín a užívali si relax na slniečku. Na letnom opálení aktuálne pracuje aj Silvia Kucherenko. Na svojom Instagrame zverejnila pomerne odvážny záber, ktorý v mnohých pánoch vzbudil rozšafné myšlienky. A nehanbili sa to aj patrične okomentovať!

Chytanie bronzu je pre mnohé dámy obľúbenou letnou činnosťou. A Silvia Kucherenko nemôže byť opálená inak, než absolútne dokonale. Neexistuje, že by ste na jej ramenách či okolo krku našli biele pásiky od bikín. Ako to u nej vyzerá, ukázala na svojom Instagrame.

„Nepáčia sa mi ramienka od plaviek, takže sa opaľujem takto,” napísala k zmyselným záberom, kde si sťahuje ramienka a prsia jej z košíčkov len tak-tak že nevypadli. Pohľad na jej polonahý hrudník rozvášnil aj mnohých sledovateľov. A najmä tých mužského pohlavia.

Silvia rozpálila svojich fanúšikov Zdroj: Instagram S.K.

Mnohí z nich sa dokonca neštítili toho, aby jej rovno napísali chlípne správy. Akoby sa so Silviou osobne poznali „A čo a hore bez? Či to nie?” či „Lepšie dať ich dole celé,” napísali jej na drzovku. „A takých správ mám stovky, Stále to isté dokola,” okomentovala blondínka, ktorá na jednej strane síce mužov svojím spôsobom vyprovokovala, no na druhej by sa nad sebou mali zamyslieť aj oni sami. Páni, načo vám to je dobré?

Zdroj: Instagram S.K.

