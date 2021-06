FOTO Zvláštna móda: Krásna Emma Drobná sa úplne zhovadila… Ehm, vyzerá ako zmoknuté kura!

Utorkový večer patril móde - v jednom z podnikov v centre Bratislavy sa totiž predstavoval nový internetový obchod plný svetových značiek. Podporiť ho prišli viaceré známe tváre, za všetky spomeňme Dominiku Mirgovú, Majka Spirita s manželkou, či speváčku Emmu Drobnú.

No a práve ona pútala azda najviac pozornosti. Do spoločnosti totiž dorazila s účesom, ktorý pôsobil, akoby sa Emma práve vykúpala, či naopak – niektorým mohlo napadnúť, že sa v tejto horúčave extrémne spotila. Na hlave mala totiž takzvaný mokrý look, ktorý vždy vyvoláva zmiešané reakcie.

A inak to nie je ani v prípade krásnej Emmy. Ani na vždy úchvatne vyzerajúcej speváčke totiž tento módny trend nevyzeral práve najvábnejšie. No ale sú skrátka niektoré výstrelky, ktoré nemôžu ulahodiť úplne každému oku. A toto je jeden z nich!

Tento účes buď niekto miluje alebo nenávidí. Emma Drobná v ňom vyzerala, že práve vyliezla zo sprchy. Zdroj: Ján Zemiar

