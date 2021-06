Vážna NEHODA slovenskej speváčky: Doplatila na obľúbenú zábavu tínedžerov… Znova sa učí chodiť!

Veronika Adamičková alias Ronie je známou slovenskou speváčkou. Do povedomia verejnosti sa dostala pred rokmi, keď hviezdila so skupinou Foresomeone v šou Česko Slovensko má talent. Aktuálne žne úspechy ako sólová speváčka. Na čas si však od práce bude musieť dať pokoj. Mala totiž vážnu nehodu.

Približne pred mesiacom v rýchlosti 40 km/h zletela z longboardu na betón a zlomila si dve kosti v panve. Celé 4 týždne bola pripútaná na lôžko, teraz sa však opäť učí chodiť. „Žijem a pomaly sa znovu učím chodiť,“ podelila sa o dobrú správu Ronie, ktorá na Instagrame zverejnila aj fotku s barlami. No zaspomínala si aj na osudné chvíle.

Zdroj: Instagram

„4 týždne dozadu som si zlomila panvu na dvoch miestach. Neodhadla som úplne rýchlosť a terén na longboarde. Jazdila som na rovnej hrádzi, no v 40 km/h rýchlosti som narazila na nejaký kanál, či čo to bolo (v tej rýchlosti si to úplne nevšimnete detailne), vyletela som do vzduchu a šľahlo ma to fajnovo o betón,“ opísala Veronika.

„No a odskákala si to "našťastie" len panva. Každopádne zlepšuje sa to, kosť sa zrastá dobre a pevne, ako má, všetko chce už len svoj čas. Ešte si nejaký týždeň poležím na chrbte, ale deň čo deň je to lepšie a lepšie,“ dodala speváčka. Longboard je pritom obľúbeným "dopravným prostriedkom" najmä medzi mladšou generáciou.

No hoci ide o zdanlivo bezpečnú zábavku, človek musí byť aj v tomto prípade obozretný a treba sa poučiť z Veronikiných chýb - stačí totiž len chvíľka nepozornosti a môže sa to skončiť katastrofálne. My speváčke prajeme skoré uzdravenie!