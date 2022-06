MRAZIVÉ chvíle speváčky Mamby: KOLAPS pred zrakmi syna... BOJ O ŽIVOT!

Všetko sa udialo v piatok podvečer na detskom ihrisku v Bratislave. Mamba s Tonym tam práve boli so synčekom Manolom, keď sa stali svedkami kolapsu neznámeho muža. „Mal so sebou 5-ročného syna, ktorý ničomu nechápal a začal hneď plakať,“ priblížila desivé chvíle speváčka. Situácia bola o to horšia, že chlapček rozprával len po rusky a nikomu nerozumel.

„Šťastie bolo, že bol prítomný jeden dobrovoľný hasič a jedna zdravotná sestra. Môj Tono ani chvíľu nezaváhal a hneď sa zapojil do záchrany. Pána začali oživovať, lebo mu prestalo biť srdce. Ten pohľad na malého chlapca, ktorý nevedel, že možno práve stráca otca. Všetkým nám to lámalo srdce,“ priznala zdrvená Mamba, ktorá na tento moment zrejme nikdy nezabudne.

„A tých pár minút, kým prišla sanitka, bolo nekonečne dlhých. Snažili sme sa vysvetliť chlapcovi, aby odomkol telefón a skúšali sme volať všetky posledné čísla. Fú, ešte stále mi tečú slzy, keď na to myslím,“ priznala brunetka. Muža sa, našťastie, podarilo dostať do stavu, že dýchal. „Pre chlapca si prišla polícia, lebo ho vraj nemôžu dať žiadnej cudzej osobe do rúk,“ pokračovala.

Mamba po tomto "zážitku" ešte hodinu sedela rozklepaná a plakala. „Keď som videla vyčerpaného Tona, pána, ktorý robil masáž srdca a už dostával kŕče do rúk, ale stále išiel... Babu z recepcie, ktorá zúfalo volala s tiesňovou linkou. Pre mňa bol toto obrovský výkričník a prisilný zážitok,“ zhodnotila speváčka.