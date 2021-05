Najhoršia moderátorka Markízy 4 mesiace po pôrode: Sťažuje sa na kilá navyše... A z čoho chceš chudnúť?

Maličká Lea sa narodila koncom februára a odvtedy je z českej moderátorky a modelky mamička na plný úväzok. Avšak, ako sama hovorí, už počas posledných mesiacov tehotenstva jej začal chýbať pohyb, keďže bola pomerne športovo založená. Priority má teraz síce niekde úplne inde, no i tak sa na Instagrame posťažovala, že ju trápia kilečká navyše.

Najprv sa vraj s váhou dostala nižšie, keďže prišla aj o svaly, no teraz údajne začala priberať. A nešlo by o nič tak neobvyklé, pokiaľ by tento problém neriešila pod fotografiou na Instagrame, kde pózuje v sexi žltých bikinách. Totiž, pokiaľ by človek nevedel, že Jitka len pred štyrmi mesiacmi priviedla na svet dieťatko, pri pohľade na jej telo by to zrejme ani nikomu nenapadlo.

Jitka Nováčková sa posťažovala na svoju postavu. Zdroj: Instagram J.N.

No a práve preto sa pod spomínaným príspevkom ozvalo pomerne dosť ľudí, ktorí nechápu, čo niekdajšia moderátorka Superstar vlastne rieši. „Keby som vyzerala po pôrode ako vy, som vysmiata,” napísala jej fanúšička. „Neviem, prečo vy, modelky, keď máte dve kilá navyše, tak už píšete, ako ste pribrali. Pritom na fotke nie je vidieť vôbec nič,” myslí si ďalšia.

„Tiež by som takto chcela vyzerať štyri mesiace po pôrode. Myslím, že väčšina žien takto nevyzerá, mali vy ste byť za to rada,” myslia si sledovatelia Nováčkovej, ktorí jej hromadne odkázali, že vyzerá naozaj výborne. A čo vy, myslíte si, že s takouto postavičkou je dôvod riešiť nejaké popôrodné kilečká navyše?