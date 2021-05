Hudobný svet v smútku: Zomrel spevák (†78) slávnych hitov... Podľahol ťažkej chorobe!

WASHINGTON - Vo veku 78 rokov zomrel americký spevák Billy Joe Thomas, držiteľ hudobného ocenenia Grammy. Thomas zažil úspech na vrchole popových, country a gospelových rebríčkov s hitmi ako "I Just Can't Help Believing", "Raindrops Keep Fallin' on My Head" a "Hooked on a Feeling", informovala v nedeľu tlačová agentúra AP.

Thomas, ktorý v marci oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu pľúc, podľahol komplikáciám súvisiacim s touto chorobou v sobotu vo svojom dome v americkom štáte Texas.

Billy Joe Thomas, často písaný ako B.J. Thomas, prerazil v roku 1966 s gospelovou verziou piesne "I'm So Lonesome I Could Cry" od Hanka Williamsa a následne sa predali milióny jeho nahrávok, pričom pokračoval v miliónovom predaji svojich platní a mal desiatky ďalších úspešných hitov.

Prvú priečku hitparád dosiahol v roku 1976 so skladbou "(Hey Won't You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song". V rovnakom roku sa jeho album "Home Where I Belong" stal jedným z prvých gospelových albumov, ktorým udelili platinu za predaj viac než jedného milióna kópií.

Zdroj: TASR

Thomasova ikonická nahrávka bola "Raindrops Keep Fallin' on My Head", popový hit číslo jeden, ako aj držiteľ Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň v rámci soundtracku k jednému z najväčších filmov z roku 1969, westernu "Butch Cassidy a Sundance Kid". Táto nahrávka sa odvtedy objavila aj v televíznom kreslenom seriáli Simpsonovci či vo filmovej melodráme Forest Gump.

Na konci 70. a začiatku 80. rokov bol tiež špičkovým gospelovým interpretom, ktorý získal dve ocenenia Dove Award a päť cien Grammy.

B.J. Thomas tiež účinkoval v niekoľkých filmoch. Zanechal po sebe tri dcéry. Napísal knižné memoáre "Home Where I Belong" (1978) a "In Tune: Finding How Good Life Can Be" (1982).