Krásna moderátorka prestala jesť mäso: Úplne sa ZRÚTILA... Cítim sa ako KRAVA!

Jitka Nováčková so svojimi priaznivcami komunikuje nielen prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj cez videá, ktoré zverejňuje na YouTube. Tam najnovšie prezradila, že v máji to bude rok, čo sa rozhodla prejsť prevažne na rastlinnú stravu.

Kráska vo videu uviedla hneď viacero dôvodov, ktoré ju k tomu viedli. Pri myšlienke na to, že by mala jesť jahňacie a teľacie mäso, jej puká srdce. „Už z toho názvu je zrejmé, že sú to dieťatká. Hovädzie, to je niečo iné, ale teľacie, to je v podstate dieťa. Ako mama nezvládam tú predstavu, že vám niekto odoberie teľa,” uviedla napríklad kráska.

FOTO: Jitka Nováčková je pyšnou maminou.

Počas toho, ako Jitka dojčila svoju dcérku, sekla aj s pitím kravského mlieka a prešla na rastlinné. „Boli štyri hodiny ráno a ja som si potrebovala odstriekať mlieko. Stála som v kuchyni nad umývadlom a ako keby som sa dojila. Pretože to je dojenie. Bolo to hrozne nepríjemné a v tú chvíľu som si povedala: Ja si pripadám ako tá krava. V ten moment som si povedala, že toto nechcem,” poznamenala blondínka, ktorá nechce brať mlieko teliatkam.

FOTO: Jitka Nováčková sa pri sledovaní dokumentu Seaspiracy zrútila.

Keď prišla reč na konzumáciu rýb, Jitka priznala, že to nevnímala tak citlivo. Všetko sa ale zmenilo, keď videla dokument Seaspiracy a uvedomila si, že aj ryby trpia a majú strach. Pri sledovaní spomínaného filmu sa dokonca zrútila a musel ju chlácholiť jej partner Tim. Ten síce je svojej partnerke oporou, ale konzumácii živočíšnej stravy sa nevyhýba.

