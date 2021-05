Moderátor Telerána sa oženil: FOTO zo svadby... Aha, aká krásna nevesta!

BRATISLAVA - Len nedávno sa moderátor markizáckej rannej šou Teleráno, Tomáš Juríček, pochválil, že sa z neho stane otec a už má ďalšiu krásnu novinku. Dnes sa z neho stal ženatý muž. Svoje áno povedal dlhoročnej priateľke Anežke. Pozrite, ako to neveste a ženíchovi pristalo!

Minulý rok v lete sa moderátor Telerána Tomáš Juríček rozhodol, že je na čase vzťah s jeho polovičkou Anežkou posunúť o krok ďalej. Počas cvičenia v posilke tak pokľakol a po jedenástich rokoch vzťahu ju požiadal o ruku. No ešte predtým, ako sa dvojica dostala pred oltár, oznámila ďalšiu krásnu novinku.

Len pred mesiacom sa Markizák pochválil, že jeho nežnejšia polovička nosí pod srdcom ich spoločné dieťa. No budúci rodičia mali zrejme na mysli aj pomyselné pravidlo - Do roka a do dňa, a tak pred narodením bábätka stihli zorganizovať aj svadbu.

Novinku tentokrát prezradil Tomášov zamestnávateľ. Teleráno sa totiž na svojom Facebooku pochválilo spoločnou fotkou spred kostola. „Tomi & Anežka. Blahoželáme! Buďte šťastní,“ písalo sa v popise fotky. A my sa pridávame. Gratulujeme a prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!