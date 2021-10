Markizák z Telerána sa stal otcom: Narodila sa mu dcérka... Uff, meno ako z HORORU!

Svadba do roka a do dňa a... Už je aj otcom! Moderátor Telerána Tomáš Juríček sa v posledných mesiacoch rozhodol hneď pre viacero podstatných životných zmien. Minulý rok v lete požiadal svoju dlhoročnú priateľku Anežku o ruku, tento rok v auguste sa oženil. No a už sú z Juríčkovcov aj rodičia.

Moderátor Telerána sa oženil: FOTO zo svadby... Aha, aká krásna nevesta!

Moderátor sa radostnou novinkou pochválil na svojom instagramovom profile. Zverejnil fotku priamo z pôrodnice a pochválil sa svojimi dvomi princeznami - manželkou Anežkou a... Čerství rodičia nazvali svoj malý poklad netradične - Samarka.

Mnohým fanúšikom hororov však toto meno okamžite evokovalo legendárny Kruh, v ktorom vraždilo dievčatko práve s týmto menom. No aby sme boli spravodliví, rovnako sa volá aj mesto v Rusku. Nech sa rodičia inšpirovali čímkoľvek, prajeme im aj ich malej dcérke hlavne veľa zdravia!

Zdroj: Instagram T.J.

