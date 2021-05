Markíza naštvala divákov: Deák v posteli s 19-ročnou herečkou… Je to úchylné!

BRATISLAVA - Seriál Oteckovia patrí dlhodobo k najúspešnejším projektom Markízy. Na obrazovkách modro-žltej televízie sa objavuje od roku 2018 a stále má obrovskú základňu skalných fanúšikov. No niektorým z nich sa nepozdáva, akým smerom sa počin uberá. Rozrušila ich konkrétne scéna, v ktorej Braňo Deák (38) leží v posteli s 19-ročnou Zuzanou Kravárikovou. Objavili sa dokonca názory, že je to úchylné!

Seriál Oteckovia žne úspechy na obrazovkách Markízy od roku 2018. Televízia ho uvádzala ako rodinný seriál a keďže sa vysiela v podvečerných hodinách, obľúbili si ho aj mnohé deti. No a práve v súvislosti s tým sa začali ozývať viacerí nespokojní rodičia. Tým sa totiž nepáči, akým smerom sa počin uberá.

Poslednou kvapkou pre nich bolo, keď televízia zverejnila ukážku zo včerajšej časti. Upútavka znela: „Opitá Dorka s Alexom v posteli. Luky ich nájde v objatí.“ No a to mnohým stačilo na to, aby začali chŕliť oheň. Tento titulok totiž navodil dojem, že len 19-ročná herečka mala intímny pomer s o 20 rokov starším Deákom. No a už to išlo. Komentáre, ktoré diváci písali pod upútavkou, sa rozhodne nedajú nazvať pozitívnymi.

Zdroj: Tv Markíza

Práve naopak. To, čo sa deje v seriáli, dokonca označili za úchylné. „Tento seriál bol o oteckoch a ich deťoch a teraz, ako vidím, sú to oteckovia v posteli s deťmi. Úchylné a pre deti neprístupné, celé zle,“ uviedol jeden z nich. „Tento seriál už dávno s dcérou nepozerám a ako vidím, ani neľutujem. Nevhodné pre deti, mal by už skončiť,“ pridal sa ďalší. „Asi to zase vyhodíme zo sledovania, lebo toto, čo vy púšťate deťom, amen.“

Zdroj: Tv Markíza

Treba však uviesť na pravú mieru, že scéna, ktorú Markíza zverejnila, bola absolútne nevinná a spomínaní diváci zrejme reagovali len na základe prvotných dojmov. V skutočnosti sa totiž medzi Alexom a Dorkou nič nestalo a seriálový právnik svoju podguráženú asistentku len odprevadil domov. Navyše ani argument, že to sledujú malé deti, nie je úplne na mieste.

Zdroj: Tv Markíza

Seriál je totiž riadne označený piktogramom 12, teda je vhodný pre maloletých, no starších ako 12 rokov. A na tento fakt prihliadajú fanúšikovia, ktorí sa počinu zastávajú. „Tento seriál ale nie je a nikdy nebol pre malé deti. Preto tam je to vekové obmedzenie,“ píše jeden z nich. Nuž, a tak nespokojným exfanúšikom nezostáva nič iné, ako sa s týmto faktom zmieriť alebo si na večer zvoliť iný program.