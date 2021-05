Barkolová zverejnila FOTO svojej mamy: Odvážne pózy v plavkách... Najsexi babička v šoubiznise!

BRATISLAVA - Včerajšia nedeľa patrila najdôležitejším ženám našich životov - svoj deň oslavovali mamy. Mnohí pri tejto príležitosti zverejnili spoločné zábery s dámami, ktoré im dali život, no a výnimkou nie sú ani slovenské celebrity...

A medzi nimi aj moderátorka Erika Barkolová. Nie je žiadnym tajomstvom, že jej mamina je už šesťdesiatnička, no pri pohľade na túto krásnu dámu, ktorá je už babičkou, by si nikto netrúfol tipnúť jej vek viac ako 45 rokov. Nehovoriac o tom, že rovnako ako jej dcéra, i ona má perfektne vymakanú postavičku.

Mamina Eriky Barkolovej vyzerá rovnako skvele ako jej dcéra. Zdroj: Jan Zemiar

No a pani Elena toho má s Erikou spoločného oveľa viac. Napríklad lásku k otužovaniu a zjavne aj mrazuvzdornosť. Pri príležitosti Dňa matiek totiž Erika zverejnila záber, na ktorom so svojou mamou pózujú len v úsporných plavkách, na čom by nebolo nič čudné, keby okolo nich neboli nánosy snehu a na nohách nemali obuté lyžiarky.

Zdá sa, že obe dámy skrátka zastavili starnutie alebo objavili recept na večnú mladosť. A možno za to môže len mimoriadne zdravý životný štýl, ktorý spoločne vedú. Čo poviete, nevyzerajú výborne?