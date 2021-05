FOTKOU "pod čerešňou" všetkých šokovala: Známa Češka priznala ROZCHOD s otcom svojich detí!

Zdalo sa, že Monika Absolonová pred siedmimi rokmi našla svoju spriaznenú dušu. Po boku hokejistu Tomáša Hornu žiarila šťastím. Športovec ju po dvoch rokoch randenia požiadal o ruku a spravil z nej dvojnásobnú mamičku. Všetko vyzeralo tak, že rodičia Tadeáša a Matúša prežívajú hotovú idylku...

FOTO: Zdalo sa, že vo vzťahu Moniky Absolonovej a Tomáša Hornu panuje idylka.

FOTO: Spoločné fotky dvojice vôbec nenasvedčovali tomu, že v ich vzťahu niečo nie je v poriadku.

Ako však počas víkendu vyšlo najavo, nie je to tak. A hoci príspevky, ktoré Monika na sociálnych sieťach zverejňovala, nijako nenaznačovali, že by to medzi nimi škrípalo, teraz priznala, že sa rozišli.

„Je 1. máj, lásky čas a moje dve životné lásky ma pobozkali pod stromom. A pretože nemám úplne energiu niečo tajiť, tak by som vám chcela povedať, že sme sa s Tomášom rozišli,” napísala v úvode svojho príspevku talentovaná muzikálová speváčka.

Absolonová nijako netají, že tieto chvíle sú pre ňu veľmi náročné. „Je to smutné, bolestivé a osobné, ale bohužiaľ, aj toto je život. A pretože budeme vždy predovšetkým rodičia dvoch úžasných chlapcov, ktorí sa za pár rokov naučia čítať, tak tu verejne nebudem vysvetľovať dôvody. Jediné, čo poviem, je, že ich je viac. Tak nám, prosím, držte palce, nech je už čím skôr zase dobre. Ďakujem a opatrujte si svoju lásku,” dodala blondínka, ktorej priatelia a fanúšikovia vyjadrili slová plné podpory.

FOTO: Monika Absolonová oznámila fanúšikom, že sa s partnerom Tomášom rozišli.