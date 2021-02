Radikálna zmena českej speváčky: Nespoznala ju ani vlastná kolegyňa!

PRAHA - Najprv brunetka, potom blondína... Počas pandémie a zákazu koncertovania sa však Monika Absolonová rozhodla ešte viac experimentovať so svojím vzhľadom. Nedávno prešla na platinovú farbu a vlasy si nechala skrátiť. A teraz je už úplne vystrihaná!

Aktuálne nemôžu vystupovať speváci ani herci, a tak si muzikálová herečka Monika Absolonová plní dlhoročné sny o zmene imidžu. V novembri sa nechala prefarbiť na platinovo a jej vlasy výrazne stratili aj na dĺžke.

Lenže to dvojnásobnej mamičke nestačilo! „Ak má táto divná doba nejakú výhodu, tak to, že je jedno, čo mám na hlave. A tak si plním sny a experimentujem. Chcela som mať platinu, splnené, chcela som nakrátko, splnené,” uviedla na sieti Instagram s tým, že takýto krátky zostrih mala naposledy ako 10-ročná. Ako dodala, kaderníčka jej nový účes upravovala trikrát, pretože umelkyni sa to stále zdalo nie dosť krátke.

Keď zverejnila zábery so svojím novým imidžom, mnohí jej zložili komplimenty. No niektorí na prvý pohľad ani neodhalili, že na fotkách je práve Monika. „Ja som ťa nespoznala,” komentovala napríklad slovenská herečka Yvetta Blanarovičová. Dodala však, že je to podľa nej super. Čo si myslíte vy?

Zdroj: Instagram MA

Zdroj: Instagram MA

Zdroj: Instagram MA