Česká herečka je zúfalá z priberania: Som tak strašne tučná, že sa neznášam!

PRAHA - Herečka a speváčka Monika Absolonová už dlhšie rieši svoju váhu. Pred pár mesiacmi sa pustila do behania, no partner, ktorý s ňou trénoval, aktuálne už nie je k dispozícii. Pred dvomi rokmi povedala, že za svoju váhu sa hanbí, aktuálne už použila tvrdšie slová.

Monika Absolonová sa do boja s kilami púšťala pred dvomi rokmi, pár mesiacov po pôrode druhého syna. Dlho jej to ale nevydržalo. Pred časom sa rozhodla pre nový štart a začala behať so sparingpartnerom. „Behanie mi vydržalo relatívne dlho. Ale nie som typ človeka, ktorý je schopný behať sám, potrebujem k tomu sparingpartnera. Ale ten je momentálne preč, takže je to horšie,” povedala pre Super.cz.

Monika Absolonová v roku 2014 Zdroj: Instagram MA

Monika sa na svojom Instagrame venuje okrem iného často vareniu a navyše je veľmi zdatná pekárka, Zrejme teda neodolá ani ochutnávaniu. A bez pohybu potom váha rastie. „Som obryňa Stáňa, mrzí ma to, ale si už sa to nezmení. Riešim, či sa mám zmieriť s tým, že budem takáto veľká, alebo sa budem snažiť zmenšiť do oblečenia, ktoré tu mám. Potešilo by ma, keby som zhodila 10 kíl, za 15 by som bola šťastná,” prezradila redaktorke vo videorozhovore.

Pred pár dňami ale na sieti Instagram použila oveľa tvrdšie slová. Umelkyňa sa pustila od upratovania šatníka a poriadne si nad touto úlohou povzdychla. „Tam hore, tie dve poličky, tak to sú džíny chudé. Je ich tam veľa, myslím, že sa do nich nikdy nevojdem. Ono to vôbec tu vyzerá, že mám veľa oblečenia, ale je iba málo toho, do čoho sa zmestím,” povedala vtedy.

Zdroj: Instagram MA

Nakoniec sa odhodlala si nejaké staré nohavice aj vyskúšať a vyniesla nad sebou krutý verdikt. „Práve som videla tie džíny, tak som zistila, že som tak strašne tučná, že sa neznášam. Pretože tie nenarvem ani na členky,” vyhlásila smutne.

Radikálnu diétu ale odmieta. Bojí sa totiž nezdravého jojo efektu. „To pre telo nie je dobré., Takže vlastne čakám na nejaký zázrak,” povedala Absolonová.

Zdroj: Instagram MA