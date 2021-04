Celebrity nadšené z uvoľňovania opatrení: FOTO Hneď si to namierili na otvorené terasy!

BRATISLAVA - Od pondelka sa Slováci tešia z miernejších protipandemických opatrení. Jedným z uvoľnení, ktoré mnohých potešilo, bolo otvorenie terás podnikov. A to okamžite išli využiť aj mnohé známe tváre. Takto sme načapali speváka Igora Kmeťa (62), herečku Milenu Minichovú (39) aj exmoderátorku Lindu Wagnerovú (34) v centre Bratislavy!

Už viac ako rok svet bojuje so zákerným koronavírusom. Aj Slovensko preto striedavo zavádza a uvoľňuje protipandemické opatrenia. Mnohé prevádzky sú úplne zatvorené už viac ako pol roka a niektoré do decembra mohli fungovať aspoň čiastočne. Medzi tie patrili aj gastro podniky, ktoré do 11. decembra mohli mať otvorené terasy.

Potom sa však situácia v našej krajine začala zhoršovať a prišiel ďalší tvrdý lockdown... No v posledných dňoch sa čísla našťastie zlepšujú, a tak sa vláda prišla s uvoľňovaním opatrení. Medzi prvými je aj otváranie terás podnikov, čo potešilo mnohých Slovákov. Nevynímajúc známe tváre.

Tie sa nám v týchto dňoch podarilo nafotiť na terasách bratislavských podnikov na nábreží Dunaja. A socializáciu spojenú s vychutnávaním si dobrej kávy si po dlhom čase zjavne užívali. Pozrite, podarilo sa nám nafotiť speváka Igora Kmeťa, herečku Milenu Minichovú aj bývalú moderátorku Markízy Lindu Wagnerovú. Všetky fotky nájdete v GALÉRII vyššie!

Igor Kmeťo sedel na terase s ďalšími tromi pánmi. Zdroj: Ján Zemiar

Milena Minichová si drink vychutnávala v pánskej spoločnosti. Zdroj: Ján Zemiar

Na terasu si to v týchto dňoch namierila aj exmoderátorka Linda Wagnerová. Zdroj: Ján Zemiar