MEGA POHREB kráľa (†47) rómskych piesní: Krabička cigariet a alkohol v truhle... Zlatá koruna na hlave!

TRNAVA - V utorok Slovensko obletela správa o smrti slovenského kráľa rómskych piesní Kamila Polakoviča (†47). Dnes sa v Trnave konala posledná rozlúčka s hudobníkom. A išlo o mega pohreb s obrovským množstvom smútiacich. Zosnulému Kamilovi dali do truhly krabičku cigariet aj fľašu alkoholu. A na hlave mal zlatú korunu!

O smutnej správe informoval v utorok ráno hudobníkov dobrý kamarát Igor Kmeťo starší. „Ťažko sa mi to píše. Dnes po ťažkej chorobe zomrel jeden z najväčších spevákov Kamil Polakovič,“ informoval Kmeťo o úmrtí svojho kamaráta. Toho mnohí nazývali kráľom rómskych piesní.

Dnes o 15. hodine v Trnave sa konal pohreb. Cintorín na Kamennej ceste zaplnilo obrovské množstvo smútiacich. Pietnym miestom sa ozývali melódie hudobníkov, ktorí svojmu kolegovi prišli zahrať na rozlúčku, aj veľký plač blízkych.

Galéria fotiek (46) Zdroj: Ján Zemiar

Podľa rómskych zvykov dali smútiaci hudobníkovi do truhly drobnosti, ktoré obľuboval. V tej jeho bola napríklad krabička cigariet, fľaša kvalitného alkoholu a mikrofón. Na hlave mal kráľ rómskych piesní symbolicky zlatú korunu a v rukách držal ruženec so zlatým krížom.

Galéria fotiek (46) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (46) Zdroj: Ján Zemiar

A plakalo aj nebo. Počas pohrebu, konkrétne v momente, kedy vkladali truhlu do zeme, sa strhol obrovský lejak. Ani to však smútiacich neodradilo od toho, aby sa so svojim milovaným Kamilom rozlúčili. Zbohom prišli dať napríklad aj manžel Zuzany Plačkovej, René Strausz, Igor Kmeťo či hudobníci zo skupiny Cigánski Diabli.

Galéria fotiek (46) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (46) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (46) Zdroj: Ján Zemiar

No a potom si to všetci namierili do neďalekého Majcichova. Práve tam sa totiž konal smútočný kar. A rodina tam pozvala všetkých. „Rodina si pre vás po obrade pripravila smútočné posedenie, ktoré sa koná v Dome kultúry v Majcichove. Všetci ste srdečne pozvaní,“ zaznelo z reproduktora. Česť jeho pamiatke!

Galéria fotiek (46) Zdroj: Ján Zemiar Galéria fotiek (46) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (46) Zdroj: Ján Zemiar

Viac záberov z poslednej rozlúčky nájdete v galérii.