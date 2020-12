Slovenská herečka využila posledné dni voľného pohybu: Namiesto vianočných nákupov išla SEM!

Milena Minichová dorazila na premiéru Wonder Woman.

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Už od zajtra Slovensko čaká ďalší celoplošný lockdown. No ešte 4 dni predtým stihla prebehnúť slávnostná premiéra nového filmu od DC Comics Wonder Woman. No a tú si nenechala ujsť len jedna známa osobnosť. Vianočné nákupy za kino vymenila herečka Milena Minichová.