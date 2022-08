Igor Kmeťo v slzách: Zomrel slovenský kráľ (†47) rómskych piesní… Bojoval s ťažkou chorobou!

„Ťažko sa mi to píše. Dnes po ťažkej chorobe zomrel jeden z najväčších spevákov Kamil Polakovič. Bol to veľký umelec, robil tisícom ľuďom radosť jeho nádherným hlasom. Budeš nám strašne chýbať. Rómska a československá kultúra stratila veľkú spevácku osobnosť. Úprimnú sústrasť tvojej rodine a nech ti svetlo večné svieti. Budeme na teba spomínať. S pozdravom do nebíčka, Kmeťoband s rodinami,“ zverejnil dnes ráno na sociálnej sieti Facebook Igor Kmeťo starší.

A napokon bola táto smutná správa potvrdená aj prostredníctvom oficiálnej stránky speváka. „Dnes nás opustil náš kráľ rómskych piesní Kamil Polakovič. Nikdy na teba nezabudneme, navždy ostaneš v našich srdciach,“ objavilo sa na stránke City Boys Kamil. Spevák dlho bojoval s ťažkou chorobou. Pred smrťou bol s amputovanou nohou pripútaný na invalidnom vozíku. Posledná rozlúčka sa uskutoční v piatok 19. augusta o 15. hodine v Trnave. Česť jeho pamiatke!