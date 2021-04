Prasklo tajomstvo známeho markizáka: Už pol roka má dieťa s kolegyňou!

BRATISLAVA - To je ale prekvapenie! Peter Varinský patrí k dlhoročným tváram televízie Markíza, kde sa prihovára divákom Športových novín. Modro-žltá televízia však ovplyvnila aj jeho súkromie. Práve tam spoznal svoju partnerku - redaktorku relácie Reflex - Lenku Perželovú, s ktorou sa už od minulého roka radujú zo spoločného potomka.

Peter Varinský je známy tým, že si svoje súkromie pred verejnosťou priam úzkostlivo chráni. Rovnaká je v tom aj jeho priateľka Lenka Perželová. Tá síce, podobne ako mnoho známych tvárí, má profil na sociálnej sieti Instagram, avšak prezentuje tam najmä svoje kulinárske umenie a výtvory z kvásku.

Ako informuje portál markiza.sk, v živote tejto dvojice došlo na jeseň minulého roka k obrovskej životnej zmene. „V septembri sa nám narodila dcérka Lyriannka. Sme šťastní rodičia zdravého dievčatka, ktoré nijako pred svetom neskrývame, avšak nemali sme potrebu to medializovať,” uviedla Perželová pre markizácky web.

Utajiť tehotenstvo v čase pandémie asi nebolo až také náročné. Zaujímavé však je, že dvojica zrejme o radostnej novinke nehovorila ani medzi priateľmi. Ak by to tak bolo, markizácky web by o tom zrejme informovali skôr...

Lenka Perželová a Peter Varinský sa už viac ako pol roka radujú z dcérky. Zdroj: profimedia.sk