Trapas markizáckeho moderátora v priamom prenose: Harry Potter a... Čo to povedal?!

Nie je žiadnym prekvapením, že aj majster tesár sa niekedy utne. A nebolo to inak ani v prípade moderátora Športových novín na Markíze, Petra Varinského. Tomu sa v priamom prenose podarilo skomoliť názov filmu skutočne zaujímavým spôsobom.

Potom ako sa Varinský rozlúčil s divákmi, sklonil hlavu a len ňou krútil nad svojím pomýlením. Zdroj: TV MARKÍZA

Ako večerný program nasadila televízia zo Záhorskej Bystrice tretie pokračovanie príbehu o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi. Na to sa snažil upozorniť aj moderátor, ktorému to však nie celkom vyšlo. Nasledujúci program uviedol vskutku špecificky: „Klasický neviditeľný štít. Podobné finty už o chvíľu vo filme Harry Potter a REZEŇ, pardon väzeň z Azkabanu.“ Ktovie či Peťo nebol už myšlienkami na večeri. No aspoň si svoju chybu ihneď uvedomil a opravil sa.

Sledovali ste večer Harryho Pottera? 54 % nie áno 46 % Hlasovalo: 468



​​