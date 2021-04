1. česko-slovenská topmodelka v 56-ke: ÚPLNE NAHÁ na titulke!

Pavlína Pořízková stárne s gráciou. Dodnes sa však pýši top postavou.

Zdroj: Instagram

LOS ANGELES - Wau! Pavlíne Pořízkovej (56) sa pred rokmi ako prvej žene z bývalého Česko-Slovenska podarilo uspieť vo vodách svetového top modelingu. Dnes má plavovláska 4 roky pred 60-kou, no pri pohľade na jej telo by ste to rozhodne netipovali. Presvedčiť sa o tom môžete aj na titulke nového čísla magazínu Vogue. Je na nej totiž ÚPLNE NAHÁ!