Bolestné priznanie slávnej krásky: Po smrti manžela už viac nechcela žiť!

Náhodou bývalá supermodelka, príležitostná herečka a momentálne spisovateľka. Takto sa na sociálnej sieti Instagram prezentuje rodáčka z Českej republiky - Paulina Porizkova, ktorá sa môže pochváliť tým, že má takmer 880-tisíc followerov. Tí dobre vedia, že jej najnovšia kniha nesie názov No Filter: The Good, the Bad and the Beautiful.

Slávna blondínka ju najnovšie propagovala aj v rozhovore pre Page Six, kde napríklad otvorene priznala, že po smrti manžela nechcela už viac žiť. „Koľko ľudí by o tom neuvažovalo?” zamýšľa sa Paulina. „Nebolo to až také, že by som premýšľala nad tým, ako sa zabiť alebo kedy sa zabiť. Bol tu len ten pocit, že neviem ako ďalej, že už to nezvládam a chcem ísť preč,” dodala.

Hoci Paulina a Rick, ktorí mali spolu dvoch synov, boli v rozvodovom procese, naďalej spolu dobre vychádzali a zdieľali jednu domácnosť. Keď sa dozvedela, že ju zo svojho závetu úplne vyškrtol, bola šokovaná a zdrvilo ju to. „Bol to veľmi náročné. Pretože najskôr smútite kvôli strate človeka, ktorý bol celý váš život, tá najdôležitejšia bytosť vo vašom živote. Tá bolesť bola taká nahromadená a k tomu tá zrada... To už bolo príliš,” priznala Porizkova, ktorá si podľa vlastných slov prvý rok po smrti manžela ani poriadne nepamätá.

„Spomínam si ale, že som sa cítila otupená a časom môj smútok prerástol do hnevu. Bolo to také, že sa vo mne striedali pocity, že ho milujem a potom som ho nenávidela. Spytovala som sa samej seba, ako mi môže chýbať muž, ktorý mi toto urobil,” dodala niekdajšia supermodelka. „Bolo to komplikované a komplikované to ostane do konca môjho života,” uzavrela v rozhovore.

Galéria fotiek (5) Ric Ocasek a Paulina Porizkova v čase, keď tvorili šťastný pár.

Zdroj: SITA/Photo by Charles Sykes/Invision for The Hollywood Reporter/AP Images

Paulina Porizkova a Ric Ocasek sa spoznali v roku 1984, keď spoločne nakrúcali videoklip ku skladbe Drive. Paulina mala v tom čase 19 rokov a Nick bol 40-ročný ženatý otec 4 detí. V manželstve sa im narodili dvaja synovia. Rozchod po 28 rokoch manželstva oznámili v roku 2018. Rok na to Ric zomrel.