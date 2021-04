VIDEO Evelyn pri tyči: Prirovnali ju k... Fuj, to je hnus!

V rámci snahy schudnúť sa Evelyn pustila od cvičenia a záľubu našla aj v pole dance, teda tanci pri a na tyči. Ide o pomerne namáhavé cvičenie, ale komička už aj v šou Tvoja tvár znie povedome ukázala, že jej to ide naozaj výborne.

Zdroj: Tv Markíza

Teraz na sieti Instagram zverejnila video z tréningu. „Po tej nekonečnej pauze to bolí oveľa viac ale cvakáme ďalej,” napísala k nemu Evelyn.

No ako sa ukázalo, nie každý dokáže oceniť snahu. Pod videom sme zachytili odporúčanie od istej ženy, aby sa kosatka vrátila do mora. No našli sa ešte aj horšie prirovnania. „Nejaká slečna tu dávala grcajúcich smajlíkov a napísala, že si nechutná. Ja verím, že väčšina tvojich fanúšikov je príčetná a vidí, že pohyb ti nie je cudzí. Nie všetci ľudia s kilami navyše sú lenivci a svinky, ako nás označila,” prihovorila sa komičke istá Zuzana.

Konkrétne komentáre však zmizli, čo zhodnotil ďalší neprajník: „Evelyn ju blokla. Neznesie proste kritiku. Vie, že je tlstá, nevyzerá to dobre. Tu si nahráva ego vašimi komentmi, lebo všetky tlsté svinky jej tlieskate. A keď vidí, že je niekto napíše pravdu, hneď ho blokne.”

Moderátorka markizáckej Farmy sa nijako netají, že komentáre naozaj preriedila. „Je to môj profil a keď sa tu bude niekto správať neslušne a nezdvorilo ku mne alebo k mojim fanúšikom, bloknem ho,” priznala. Rozhodla sa takto chrániť svoje duševné zdravie aj pohodu ostatných, ktorí možno tiež bojujú s nadbytočnými kilami.

Aj kvôli takýmto komentárom sa totiž ľudia s nadváhou hanbia ísť cvičiť do posilňovne a na beh si často vyberajú večerný čas, kedy ich takmer nikto nevidí. Pritom by mali byť jedine hrdí na to, že sa spamätali a začali so sebou niečo robiť.