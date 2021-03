Popálená česká blogerka ohlásila rozchod: Bývalý ju verejne lynčuje... Pri prvej príležitosti skočila po inom chlapovi!

Youtuberka to totiž dala dokopy s podnikateľom Ladislavom Biseniusom (42), ktorý je od nej o 18 rokov starší. Vyzeralo to tak, že títo dvaja sa skutočne našli a užívajú si priam rozprávkový život. Lenže idylka im veľmi dlho nevydržala. A zdá sa, že ani žiadna nebola. Zaľúbenci totiž išli od seba a Týnuš si jej ex poriadne podal.

„Síce sme tvorili pekný pár a mali sa radi, ale radšej si želám, aby som Týnuš nikdy v živote nestretol. Tri mesiace som jej robil fotografa a vymýšľal program, aby jej nepadali sledujúci, pomohol jej prečkať ťažké chvíle,” rozčuľoval sa na Instagrame podnikateľ a ešte pridal. „Tento človek má rád len sám seba a strašne všetko prepočítava na peniaze, myslel som, že ju trošku napravím (ona vlastne nenávidí ľudí). Vôbec neviem, na čo sa pred vami hrá, a to, že si všetko platí sama? Strašne zlý človek,” naložil na Týnuš.

Ladislav nenechal na svojej bývalej partnerke suchú ani nitku Zdroj: Instagram

Týnuš a Ladislav sa rozišli. A začala medzi nimi vojna Zdroj: Instagram

Na záver jeho výlevu prišlo aj na slová o nevere. „Ten človek ma podviedol hneď pri prvej príležitosti! Šrot! Neviem teda, s kým ma hneď v nedeľu podviedla, ale ten človek musel byť taký strašný zúfalec, keď my dvaja s Týnuš sme to nemali ani poriadne vyriešené," napísal Ladislav, pričom jeho "spoveď" mnohým prišla ako nárek naštvaného a ohrdnutého muža.

Třešničková sa totiž k celej veci vyjadrila o čosi sofistikovanejšie a s menšou vášňou. „Nechcela som to tu vôbec ventilovať, ale nemôžem inak. S Láďom už netvoríme pár. Je to dobrý človek, ale to, čo teraz predvádza, ma len utvrdilo v tom, že som urobila správne. Bohužiaľ som sa necítila šťastná, skúšali sme to stále dať dohromady, ale srdcu nerozkážeš,” vysvetlila jednoducho.