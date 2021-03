Tinin ex šokoval: Najprv dovolenka s ňou a deťmi a teraz... FOTO V exotike s mladučkou tanečnicou!

BRATISLAVA - Iba začiatkom marca sme na Topkách písali o tom, že speváčka Tina (37) a jej ex Separ (34) sa vybrali na spoločnú dovolenku. Dvojica zbalila kufre sebe i deťom a spoločne odleteli do Dubaja. Muzikanti síce minulý rok oznámili rozchod, no ich fanúšikovia sa spoločnému výletu potešili - mnohí si totiž mysleli, že to ešte možno dajú dokopy...

Lenže tak sa nestalo. Len pár dní po tom, čo spoločne odleteli, sa Separ rozhodol, že dovolenku si predĺži a odcestoval na Zanzibar. Tam mu však už nerobí spoločnosť jeho bývalka a dve deti. Namiesto nich si tentokrát exotiku užíva po boku 21-ročnej tanečnice Cynthie.

Po tom, čo oznámili rozchod s Tinou, sa pritom špekulovalo, že raper má k tejto tanečnici naozaj blízko. On však tieto klebety niekoľkokrát vyvrátil a nič teda nenasvedčovalo tomu, že by naozaj tvorili pár, hoci sa mnohým zdalo, že nejde len o obyčajné kamarátstvo.

No a teraz je to práve ona, kto si s ním užíva krásy Zanzibaru. Keď mladá blondínka na svojom profile uverejnila fotografiu z dovolenky, pod príspevkom sa okamžite nakopilo mnoho komentárov. Všetkým bolo totiž jasné, že to, že sú na rovnakom mieste, nebude žiadna náhoda. A veru, nie je.

Separ a Cynthia si spolu užívajú dovolenku na Zanzibare Zdroj: Instagram

Cynthia však musela prehrýzť aj veľa mimoriadne nepríjemných poznámok. A zrejme práve preto sa rozhodla, že sa k celej veci konečne vyjadrí. Slová jej sledovateľov na Instagrame sa jej podľa všetkého veľmi dotkli. Hovorí, že neurobila nič zlé, skrátka iba prijala pozvanie na dovolenku.

„Áno, bola som pozvaná na Zanzibar, na nič sa nehrám a už dupľom sa netvárim, že som sama na nejakej vedľajšej izbe. Čo je zlé na tom, keď prijmeš takéto pozvanie od niekoho, koho máš rada a s kým ti je dobre? Keby teba niekto taký teraz pozval, povieš nie? Chcel ísť na Zanzibar a nechcel ísť sám, tak zavolal mňa,” vysvetľovala 21-ročná tanečnica.

Cynthia Tóthová Zdroj: Instagram

Hovorí, že nikto nemá právo do ich vzťahu vŕtať a riešiť, čo medzi nimi vlastne je. „Nie je to každého súkromná vec? Keď spolu trávime čas, musíme tomu dať nejaký status vzťahu? Na margo niektorých poznámok - chvalabohu sa mi celkom darí a vedela by som si dovolenku zafinancovať aj sama. Aj keď možno nie až v takom štandarde, ako vie zabezpečiť Separ, ale to nič nemení na tom, že som sebestačná a niektoré vaše poznámky sú naozaj veľmi nepríjemné,” odkázala Cynthia.