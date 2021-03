Veľké odhalenie z nakrúcania Magálovej Kuchyne: Keď sa im nepodaril recept... VIDEO Obrovská kuleha na divákov!

BRATISLAVA - Uplynulo už niekoľko týždňov odvtedy, čo relácia Tajomstvo mojej kuchyne prešla veľkými zmenami. Jej novými tvárami sa stali spevák Robo Papp a šéfkuchár Gabo Kocák, ktorí nahradili zohratú dvojicu v zložení Kamila Magálová a Pavel Pospíšil. No a práve oni dvaja teraz v šou Zlaté časy prezradili pikošky, o ktorých ste doteraz netušili!

Len málokto by povedal, že skúsená dvojica dokáže navariť nepodarok. No keď sa na túto tému spýtala moderátorka Elena Vacvalová, niekdajšie hviezdy relácie priznali, že občas sa veru nezadarilo. Nuž čo, aj majster tesár sa občas utne. Omnoho prekvapivejšie ale je, ako takúto situáciu vyriešili.

„Robili sme lasagne s mletým mäsom. A tie sa úplne rozvarili. Už sme končili nahrávanie, bolo vylúčené, aby sme to ešte raz urobili,” spomenula jednu z príhod Kamila. A vyriešili to tak, že divákov v podstate úplne oklamali. Ako to uhrali, sa dozviete vo videu vyššie, kde porozprávali aj o iných receptoch, ktoré nevyšli!

Celú epizódu Zlatých časov si môžete pozrieť na RTVS vo štvrtok večer!