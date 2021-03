Hviezda Športových novín drie na COVID oddelení: Zverejnil FOTO... Je to šialené!

PRAHA - Aj on pomáha! Petr Vágner (43) je známy najmä ako športový moderátor. Niektorí Slováci si ho však spájajú aj s markizáckym seriálom Búrlivé víno, v ktorom účinkoval. Sympatický Čech si však od televíznych kamier odbieha do nemocnice, kde pracuje ako dobrovoľník. Na sociálnej sieti Instagram sa neváha podeliť o momentky z tohto prostredia a svoje dojmy.

Atraktívny zovňajšok nie je jedinou prednosťou českého herca a moderátora Petra Vágnera. Vyzerá to totiž tak, že v jeho vyšportovanom tele sa skrýva nielen dobrodružná duša, ale aj veľké srdce. Tento sympaťák je totiž už roky darcom krvi a kostnej drene.

Petr Vágner je veľký sympaťák. Zdroj: Instagram

A aktuálne robí Petr ďalšiu ušľachtilú činnosť. Moderátor Športových novín na stanici CNN Prima News totiž nastúpil ako dobrovoľník na internú ambulanciu a covid oddelenie. „8-hodinové a 12-hodinové služby, stále s respirátorom na ústach alebo oblečený v ochrannom obleku ako kozmonaut, keď je človek spotený už po piatich minútach a ešte v tom pracovať, sú šialené,” uviedol Vágner, ktorý vzdáva hold všetkým lekárom, sestrám i zdravotníkom.

Aj on sám má za sebou skúsenosť s nebezpečným vírusom. Nakazil sa ním minulý rok v októbri. „Mal som stredne ťažký priebeh a mám stále vysoký obsah protilátok v krvi. Spoliehať sa ale na to samozrejme nedá. Dodržujem všetky bezpečnostné opatrenia,” dodal Petr, ktorý je vďačný za to, že ho v nemocnici prijali do kolektívu a že mu v televízii zároveň tolerujú aj inú prácu.

Petr Vágner priznáva, že práca v prvej línii nie je vôbec jednoduchá. Zdroj: Instagram