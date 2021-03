Známa Češka priznala problémy s alkoholom: Pokus o abstinenciu zlyhal!

Andrea priznala, že zosnúlý Jiří všade schovával fľašky. Prekážalo jej i to, že z neho alkohol bolo cítiť takmer neustále. Dva roky po jeho smrti sa vraj do problémov s pitím zaplietla aj ona sama. „Držala som suchý február, ale nezvládla som to," povedala otvorene brunetka s tým, že počas prvých dvoch týždňov neprešiel deň, kedy na alkohol nemyslela.

„Každý večer som mala chuť dať si pohárik vína! Bolo to ťažké, a tak nejako som si uvedomila, akú závislosť mám za tie roky vybudovanú," uviedla na sociálnej sieti a dodala, že "suchý február" napokon predsa len porušila. A veľmi rýchlo to oľutovala.

Andrea Pomeje priznala, že mesačnú abstinenciu nezvládla. Zdroj: Instagram A.P.

Vypitá fľaša prosecca sa jej totiž zakrátko poriadne vypomstila. „Dostala som boží trest, pretože som celú nedeľu prezvracala. Vôbec sa mi to nepáči, takže budem v abstinencii ďalej pokračovať," dodala sexi dídžejka, ktorá snáď tentokrát pri pokuse o abstinencu dosiahne lepšie výsledky.