Konzervatívni markizácki manželia poriadne šokovali: Spať spolu nechceli a potom... Ejha, zrazu aká zmena!

BRATISLAVA - V piatok večer si fanúšikovia televízie Markíza vychutnali poriadnu dávku romantiky. Na ich obrazovky sa totiž vrátila populárna šou Svadba na prvý pohľad, ktorá pre veľký úspech dostala svoju aj druhú sériu. Prvý pár, ktorý si povedal áno, pôsobil pomerne rozpačito. No zdá sa, že medzi Dianou a Michalom to napokon naozaj zaiskrilo!

Ženích sa pri prvom pohľade na nevestu netváril veľmi nadšene, no potom jej vysveltil, že išlo iba o stres. Zdalo sa, že párik si celkom padol do oka, spoločne sa perfektne zabávali, no potom prišlo k prvej manželskej noci. A nastal rýchly zvrat.

Kým niektoré prechádzajúce páry nemali problém a vhupsli do spoločnej postele, Diana spanie po boku svojho manžela zarazila. „Ja som ho poprosila, aby sme nespali v jednej posteli spolu. Lebo ja si myslím, že tým, že sa nepoznáme, tak je lepšie, keď budeme spať oddelene. A potom sa zase na svadobnej ceste dohodneme. Aj na iných kompromisoch," vysvetlila krásna brunetka po tom, čo Michala vystrnadila na pohovku.

Diana a Michal sa najprv hanbili a boli v rozpakoch. Lenže potom... Zdroj: TV Markiza

Ten sa ani nebránil. „Dohodneme sa. Ja si rozložím gauč, aby si sa vedela dobre vyspať, aby si mala komfortnú noc, aby som ti nezavadzal," bľabotal s rozpačitým úsmevom. Lenže netrvalo dlho a prvotné ostychy zo vzájomnej prítomnosti pominuli. Viac uvidíte vo videu vyššie, kde si môžete všimnúť aj to, že na druhý deň ráno boli na rozostlanej posteli obe prikrívky!