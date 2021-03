V Čechách sa odovzdávali ceny Český lev: Žiadna afterka, respirátory, ale… Herečka prišla len v spodnej bielizni!

Ako informujú české média, aktuálny ročník filmových cien Český lev nebol taký, ako sme boli v uplynulých rokoch zvyknutí. Všetci, ktorí sa mohli galavečera zúčastniť, sa ešte predtým museli dať otestovať na Covid-19. Pred Českou filharmóniou sa robili odbery už od štvrtka.

No samotný program aj napriek negatívnemu výsledku mohli prísť len nominovaní umelci a tí, ktorí ocenenia odovzdávali. Do budovy sa nedostali žiadni diváci. Dokonca aj vstup do Rudolfina sa zmenil. Chýbal tradičný červený koberec z prednej strany budovy, ale nahradil ho kratší na bočnom schodisku.

Galavečera Český lev sa zúčastnil aj slovenský herec Juraj Loj, ktorý hral vo filme Šarlatán. Zdroj: Profimedia

Prví ľudia začali do Českej filharmónie prichádzať už popoludní. Mnohí si svoje róby niesli v ochranných obaloch a bolo vidieť, že ženy si finálny mejkap plánujú robiť až na mieste. No nominovaní umelci si príchod nechali až na večerné hodiny. Nechýbal herec Ivan Trojan, ktorý bol favoritom na víťazstvo vďaka úlohe vo filme Šartlatán.

Českého leva si nenechala ujsť ani herečka Jitka Schneiderová, ktorá počas večera zrejme spôsobila najviac rozruchu. Zvolila totiž priesvitný model od Christiana Diora, ktorý doslova pôsobil ako cisárove nové šaty. Na červenom koberci totiž vyzerala, akoby prišla len v čiernej spodnej bielizni. Jitka odovzdávala šošku víťažovi v kategórii najlepšia maska.

Jitka Schneiderová vzbudila počas galavečera Český lev najviac pozornosti. Zdroj: Profimedia

Filmové ceny Český lev za rok 2020 vyhral životopis liečiteľa Šarlatán, ktorý bude bojovať aj o Oscara. Cenu pre herca v hlavnej úlohe dostali Ivan Trojan za Šarlatána a Magdaléna Borová za Krajinu v tieni, vo vedľajšej úlohe získali ocenenie Jiří Mádl za Modelára a Petra Špalková za Krajinu v tieni.

"Taký pocit človeka nikdy neomrzí," priznal sedemnásobný víťaz Českých levov Ivan Trojan. Magdaléna Borová ďakovala tvorcom za odvahu, s akou otvorili "bolestivú tému" konca vojny. Jiří Mádl spomínal, ako v Modelárovi repoval, Petra Špalková na diaľku popriala pevné zdravie a pridala prianie "Nech žije film". Aj poľská režisérka Agnieszka Hollandová, ktorá so Šarlatánom vyhrala cenu za najlepšiu réžiu, ďakovala na diaľku, keďže kvôli pandémii nemohla prísť.

Cenu pre herca v hlavnej úlohe dostal Ivan Trojan za Šarlatána. Zdroj: Profimedia

Dokumenty ovládla snímka V sieti. Cenu prevzal Vít Klusák s tým, že spolurežisérka Barbora Chalupová je v karanténe. Najviac Levov vyhrala Krajina v tieni, ktorá má popri cene pre Borovú a Špalkovú aj najlepší scenár, ktorý napísal Ivan Arsenjev, kostýmy, ktoré vytvorila Zuzana Bambušek Krejzková, strih, o ktorý sa postaral Jan Daňhel, a hudbu, ktorú zložil Jakub Kudláč.

Najlepším kameramanom bol Martin Strba za Šarlatána. Odovzdávanie cien Český lev moderoval už tretíkrát herec Václav Kopta, ktorý hneď na úvod pripomenul, že kým minule sa rok 2019 oslavoval ako divácky najúspešnejší, rok 2020 bol kvôli zatvoreným kinám naopak najhorší. Tohtoročný večer Levov sa niesol v znamení pocty lekárom. Minulý rok sa slávnostného udeľovania cien Českej filmovej a televíznej akadémie, tesne pred vypuknutím koronavírusovej pandémie, zúčastnilo takmer tisíc ľudí.