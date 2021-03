Slovenské celebrity v šoku: Známeho návrhára skolil covid... Je na kyslíku!

Jozef Grondžák je kráľom slovenskej pánskej módy. Pre návrhára, ktorý je stálicou Bratislavských módnych dní, už predvádzalo množstvo známych osobností. Bohužiaľ, ani on sa nevyhol nešťastiu v podobe nového koronavírusu. A ani zďaleka nejde o ľahký priebeh. Dizajnér totiž skončil v nemocnici, má obojstranný zápal pľúc.

„Vôbec netuším, kde som to dostal. Začalo mi byť zvláštne okolo 19. alebo 20. februára a už naozaj veľmi zle mi bolo minulý piatok,” vysvetlil nám Grondžák, ktorý je aktuálne hospitalizovaný na bratislavských Kramároch. Po niekoľkých dňoch sa mu konečne aspoň trochu uľavilo, no po celý čas nášho rozhovoru ho premáhal dusivý kašeľ.

Návrhár Jozef Grondžák je hospitalizovaný. Po prekonaní koronavírusu bojuje so zápalom pľúc. Zdroj: Instagram J.G.

Všetko sa vraj zvrtlo vtedy, keď už to vyzeralo tak, že sa z ochorenia zotavuje. „Bolo mi lepšie, no v utorok mi volali z infekčného na Kramároch, kam som chodil na kontroly. Išiel som tam, pomerali ma... No kým na začiatku ochorenia som mal CRP 20 – 30 a zrazu v utorok 160. Na základe vyšetrení z rána som teda už popoludní musel byť hospitalizovaný,” vysvetlil pre Topky.sk. CRP vyšetrenie zisťuje zápal v tele a čím je hodnota vyššia, tým je bakteriálna infekcia vo väčšom rozmachu.

„Mám pocit, že mi je pomaly trošku lepšie. Dúfajme, že to tak bude. Ale nedá mi nepovedať, že obdivujem všetkých členov nemocničného personálu, ktorí sa o nás starajú. Idú na 200% a ani na chvíľu nepoľavujú. Nebyť ich ľudskosti a nasadenia, tak... Personál obdivujem a ďakujem mu,” povedal nám Grondžák, ktorý nám toto svoje svedectvo už musel preposlať prostredníctvom správy, keďže sa mu rozprávalo pomerne ťažko.

Módny návrhár Jozef Grondžák je hospitalizovaný v nemocnici Zdroj: Jan Zemiar

Jediný záber z nemocnice zverejnil aj na sociálnej sieti. Na snímke možno vidieť nádobu s kyslíkom. No a keďže Jozef spolupracuje s desiatkami našich celebrít, jeho stav im nebol ľahostajný. A Jožka to vraj až zaskočilo. „Veľmi by som chcel poďakovať všetkým kamarátom a známym, ktorí mi napísali. Vôbec som to nečakal, až ma to dojalo. A nie, že "iba" napísali a myslia na mňa, ale ponúkli pomoc a starostlivosť. Mnohým som ešte ani nestihol odpovedať, no veľmi si to cením, nemám slov,” dodal pre Topky dojatý návrhár.

Pod príspevkom sa nachádza mnoho podporných komentárov. K prianiam pevného zdravia sa pripájame aj my a veríme, že sa návrhár čoskoro zotaví.