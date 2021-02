Princovi (70) z Popolušky zomrela svokra (†58) na COVID-19: Už si mysleli, že je zdravá a… Náhly zvrat!

VIDEO: Úryvok z rozprávky 3 oriešky pre Popolušku, kde Pavel Trávníček stvárnil princa.

Blanka Fialková, svokra Pavla Trávníčka, pracovala v domove sociálnych služieb. Jej blízki tak rátali s možnosťou, že by sa nakazila zákerným koronavírusom. No že to bude mať až fatálne následky, nikto nečakal. Napriek tomu sa to koncom novembra 2020 stalo. 58-ročná žena pritom vôbec nemala komplikovaný ani ťažký priebeh ochorenia.

„Bola v nemocnici, ale už ju mali prepúšťať domov. A zrazu sa stalo toto. Preto nás to všetkých zaskočilo. Bolo to naozaj náhle. Stalo sa to v priebehu týždňa,“ priznala českému Blesku zronená dcéra Monika Trávníčková. „Myslím, že báť sa a obávať sa je na mieste,“ povedala 35-ročná manželka filmového princa z Popolušky. Aj preto svojho 70-ročného muža necháva doma.

„Maximálne chodí na prechádzky. Vyhýba sa spoločnosti,“ prezradila Blesku mladá pani Trávníčková, ktorá sa razom stala živiteľkou rodiny. „Pavel ma necháva realizovať si svoje vlastné projekty, aby som sa postavila na vlastné nohy. Musím povedať, že mi do toho nehovorí. Aj keď rady mi občas nejaké dá. Hovoríme si, čo a ako navzájom. Skrátka sa dopĺňame,“ prezradila Monika.