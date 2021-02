Slováčková vyhrala boj s rakovinou: Konečne má vlasy... FOTO Wau, vyzerá skvele!

Rakovinu sa jej po dlhých mesiacoch liečby, chemoterapiách a operácii podarilo poraziť. Mladá umelkyňa dokonca svojho času uvažovala o tom, že si dá oba prsníky odstrániť, napokon to však, našťastie, nutné nebolo. Choroba si však vyžiadala svoju daň. Rekonvalescenia bola náročná, dobré dni striedali tie zlé, no a ako to už býva, aj Anna sa musela zmieriť s tým, za čo sa mnohé ženy ešte stále hanbia. Po chemoterapiách prišla o vlasy i obočie.

Slováčková sa však rozhodla, že svoju holú hlavu skrývať nebude. Rozhodla sa podporiť všetky dámy, ktoré postihlo toto ochorenie a tým, že sa na sociálnych sieťach pravidelne a hrdo ukazovala bez vlasov, dodala silu mnohým ďalším dámam.

Anička Slováčková sa teší z dorastených vlasov. Zdroj: Instagram A.S.

Jej niekdajšia koruna krásy však už nejaký ten mesiac dorastá a česká bojovníčka sa tešila z každého milimetra. No a aktuálne už na hlave nemá iba kratučké vlásky. Jej pramene sú po mesiach výrazne dlhšie a sympatická Anička sa touto parádnou zmenou pochválila na svojom Instagrame. „Už by som zasa potrebovala v sebe prebudiť levicu, nie iba nosiť leviu hrivu," napísala k jednej z najnovších fotiek, kde je z nej už hotová vlasatica.