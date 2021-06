Na markizáckej Farme macatá a teraz... Odpadnete, aká je exfarmárka tenká!

BRATISLAVA - Keď súťažila na markizáckej Farme, poriadne sa vypapala. Neskôr sa Jana Hrmová nadbytočných kíl zbavila, ale so svojou postavou nebola úplne spokojná. A tak začala pred pár mesiacmi cvičiť. Pozrite, aký efekt jej to prinieslo!

Jana Hrmová nemá problém priznať, že šou Farma jej priniesla neželané kilá. Vďaka tamojšej strave založenej hlavne na múčnych jedlách sa na ňu tukové vankúšiky lepili jedna radosť. Dokonca bola v roku 2013 tou súťažiacou, ktorá na statku pribrala suverénne najviac zo všetkých.

Zdroj: TV MARKÍZA

Po návrate do reality sa jej podarilo nadbytočných zásob tuku zbaviť, no nedá sa povedať, že by bola vychudnutá. Nakoniec sa Jana nedávno rozhodla zaradiť do svojho života šport, ktorý dovtedy príliš neobľubovala.

Pohyb ju však začal baviť a priniesol jej aj viditeľné výsledky. „Schudnutie má len jednu nevýhodu, a to, že keď sa tešíš, že si oblečieš svoje obľúbené šortky a ony sú normálne nenositeľné. To je normálne obrovské,” uviedla Hrmová, ktorá sa fanúšikom ukázala v príbehu na sieti Instagram v kraťasoch, ktoré sú jej naozaj viditeľné veľké. A ako sa tak natáčala zboku... Fíha, tá je teraz ale tenká!

Zdroj: Instagram JH