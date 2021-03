Chýba jej chlap a za toto by vyhodila neskutočné peniaze: Markizácka exfarmárka otvorene o menštruačných náladách!

Menštruácia patrí naozaj do tej najintímnejšej sféry ženy, no netreba sa tváriť, že vôbec neexistuje. Sú s ňou spojené hormonálne výkyvy a zvyčajne aj striedanie nálad, a tak je niekedy fajn vedieť, že s tým bojujú aj ostatné príslušníčky nežného pohlavia.

Najnovšie túto tému na sieti Instagram načala Jana Hrmová, markizácka exfarmárka a aktuálne beauty influencerka. „Tak som premýšľala, že také dva dni pred menštruáciou sú pre mňa také najpodivnejšie z celého mesiaca. Na jednej strane je mi všetko jedno, na druhej strane som ale zároveň taká citlivá a nejaká smutná a je to asi jediný deň v mesiaci, kedy mi chýba nejaký frajer,” vyhlásila úprimne brunetka, ktoré je aktuálne nezadaná.

A zároveň dokázala, že je ženou na pravom mieste. Neobišla ju v tejto súvislosti totiž ani nákupná horúčka. „No a potom také zvláštne rozhodnutia by som robila. Dnes už asi 10 hodín reálne zvažujem kúpu Birkin. Zelenej. Ak viete, koľko kabelka Birkin stojí, viete, že to nie je úplne normálne uvažovanie. Ja si ju v konečnom dôsledku nekúpim, ale som až šokovaná tým, ako by som si ju teraz naozaj aj kúpila,” opísala svoj vnútorný boj s pokušením kúpiť si kabelku za astronomickú sumičku. Na internete sme ju našli z druhej ruky za vyše 20-tisíc eur!

