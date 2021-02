Ťažkosti Jiřího Krampola (82) po 2. dávke vakcíny: Kolaps!

Jiří Krampol ťažkosti priznal českému portálu eXtra.cz. „Pred pár dňami mi pichli druhú dávku vakcíny. Zničilo ma to,“ povedal webu veľmi zoslabnutým hlasom Krampol. „U doktora ma upozorňovali na to, že by som to mohol znášať horšie. Radili mi, aby som sa s nikým pár dní nestretával, držal diétu a pil veľa vody. Musím tiež brať nejaké lieky,“ priznal Krampol.

Ten už niekoľko dní leží doma, našťastie nemá teploty. A hoci sa už cíti lepšie, na začiatku tomu tak nebolo. Cíti sa vraj ako po chrípke. „Po prvej dávke mi nebolo vôbec nič. Po druhej som doma zničohonič odpadol. Kamarát zdravotný brat, ktorý sa o mňa stará, mi pomohol do postele,“ opísal osudné chvíle Krampol, ktorý netuší, od akej firmy vakcínu dostal.

Niektorí ľudia majú po očkovaní prudké alergické reakcie. Najmä u starších ľudí sa odporúča počkať aj dvadsať minút v čakárni a pozorovať prípadné vedľajšie reakcie. Zaujímavosťou je, že Krampol bol ešte pred dvomi mesiacmi proti očkovaniu. Neveril vakcíne, ktorá sa testovala len pol roka. No presvedčilo ho odporúčanie od jeho ošetrujúceho lekára.

„Pôvodne som si nebol vôbec istý, že by som niečo také chcel, ale počúvam odborníkov. Doktor mi to nie odporúčil, ale rovno prikázal, že človek v mojom veku a s chorými prieduškami očkovanie jednoducho bezpodmienečne musí dostať,“ priznal v polovici januára.