Drsný KONIEC ťažko chorého Krampola (83): Svoju partnerku poslal do r*ti!

PRAHA - Minulý rok v lete Jiří Krampol (83) náhle prišiel o manželku. Oporu v tom čase našiel v moderátorke a zabávačke Zuzane Bubílkovej (69). A sadli si natoľko, že sa rozhodli vytvoriť stabilnú dvojicu. Po roku však prišiel drsný koniec. Známa Češka mala moderátora nazývať d*bilom a id*otom, on ju zas poslal do r*ti!

Ubehol približne rok odvtedy, ako sa dvojica moderátorov a zabávačov Zuzana Bubílková a Jiří Krampol dala dokopy. Plánovali spoločné vystúpenia a svoj priateľský, ale aj profesionálny vzťah si nevedeli vynachváliť. Po uvoľnení opatrení sa pustili do práce a Krampol sa medzi ľuďmi cítil natoľko dobre, že si trúfol počet vystúpení navýšiť. No to, ako sa ukázalo, nebol dobrý nápad.

Jiří Krampol po zápale pľúc: Stále je v nemocnici... Myslel si, že zomrie!

Keďže má chronický problém s prieduškami a navyše aj celkom požehnaný vek, musel byť niekoľkokrát hospitalizovaný. Ťažko znášal aj vakcíny proti Covidu... Naposledy sa do nemocnice dostal kvôli zápalu pľúc. A práve kvôli tomu vznikol konflikt medzi moderátorskými partnermi. „Keď som ho brzdila, aby neprepínal svoje sily, kričal na mňa. A to ja nepotrebujem,“ povedala pre eXtra.cz Bubílková.

Herca napokon diagnóza dostala až na JIS-ku. Z najhoršieho je už našťastie vonku, no na pohode mu určite nepridáva konflikt, ktorý tým vznikol. Ktosi z Krampolovho okolia totiž začal ukazovať prstom na Bubílkovú, že za jeho zdravotný stav môže ona.

„Práve teraz, keď je na prístrojoch, sotva dýcha a vyťahujú ho z druhej strany, nechcem prilievať olej do ohňa. Ale poukazovať na mňa, že práve kvôli mne prechladol, je to od tých ľudí okolo neho o to sprostejšie. V tomto som nevinne,“ obraňuje sa Zuzana. „Na naše spoločné vystúpenie, kde mohol prechladnúť, chcel ísť on sám. Bolo to na farme u akéhosi priateľa a Jirkovi osobne záležalo na tom, aby tam bol. Naozaj si vyprosujem, aby ma z toho niekto obviňoval,“ dodala nedávno.

Teraz sa však k celej veci začal z nemocnice vyjadrovať aj samotný Krampol. Vraj slová Bubílkovej sú výmysly. „Viete, že by som na ženu nekričal. To ona mala hysterické záchvaty,“ tvrdí zabávač. „Predstavovala si to tak, že bude direktorka, ktorá ma bude buzerovať. Napríklad dostala hysterický záchvat, tak na mňa začala kričať, že som d*bil a id*ot a že sa nenechá okrádať, že je to ona, kto všetko vymýšľa. Ja som jej na to mohol povedať len jedno: "Choď do r*ti, Bubílková." To hovorila o Miroslavovi Šimkovi tiež, že za všetkým stojí ona sama. Pritom to bol nezmysel,“ dodal.