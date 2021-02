Vojna s influencermi: Vytočená Twiinska zúri... Drzosť a vyhrážky, ospravedlňovať sa nebude!

Spomínanú súťaž na svojich Instagramoch propagovali Veronika Nízlová, Michal Gajdošech, Zuzana Vačková či celebritný kaderník Jirko Blatný. Lenže práve prvá menovaná pred pár dňami poukázala na to, že influenceri svoj honorár nedostali. Vebi sa rozhodla o celej veci informovať na sociálnej sieti, keďže chcela na tento problém upozorniť svojich ďalších kolegov, aby nenaleteli aj oni. „Všetci influenceri pozor. Nenechajte sa nachytať. Pán podnikateľ, ktorý zarába cez túto stránku, nevypláca honoráre influencerom,“ uviedla.

Krátko po tom sa nám podarilo kontaktovať aj spomínaného "pána podnikateľa". Ten chybu priznal, no uviedol, že k nej došlo len nedopatrením. Vraj si na seba vzali príliš veľké sústo a problém spočíval v organizácii. „Boli sme pod časovým tlakom a do toho riešili ďalšie veci, ktoré so súťažou nesúviseli. To už, samozrejme, máme vyriešené a do ďalšieho organizovania si nesieme cenné skúsenosti, čomu sa vyhnúť a na čo naopak klásť väčší dôraz,“ povedal pre Topky.sk a dodal, že Gajdošech už peniaze dostal.

Veronika Nízlová na svojom Instagrame upozornila na podnikateľa, ktorý influencerom nevyplatil honoráre. Zdroj: Instagram V.N.

To, že sa k honoráru nedostala Vačková, je však vraj tak trochu aj jej vinou. „Išlo o zabudnutú faktúru, kedy sme nejako zabudli faktúru uhradiť a pani Vačková nám to tiež nepripomenula. V každom prípade sme už všetko vyriešili a zároveň sa pani Vačkovej ešte raz ospravedlňujem,“ pokračoval a hoci sa verejne ospravedlnil aj Veronike Nízlovej, zjavne k nej cíti určitú zášť, keďže mu vraj podľa neho poškodila meno. Vyjadril prianie, aby jeho povesť očistila, keďže s ním vraj práve kvôli Veronike momentálne nechcú niektoré osobnosti spolupracovať.

„Je to človek, ktorý proti nám rozbehol pravdepodobne túto kampaň a snaží sa poničiť naše dobré meno. Na jednej strane ju chápem, na druhej je to prehnané a trúfam si povedať, že aj za hranicou zákona a som pripravený všetko riešiť súdnou cestou, ak to bude potrebné,” vyjadril sa pre našu redakciu. No a jeho slová nenechali chladnou ani samotnú Veroniku, ktorú táto reakcia mimoriadne nahnevala. „Aj to Mišo dostal iba polovicu, Zuzka, ja a Jirko zatiaľ peniaze stále nemáme,” povedala nám v piatok večer Twiinska s tým, že kolegovia jej za to, že sa rozhodla konať, poďakovali.

Podnikateľ sa vraj Veronike vyhráža súdom. Zdroj: youtube.com

„Dobré meno firmy robia dobré činy. Bohužiaľ. Najmä komunikácia je dôležitá. Keby so mnou pán T******ý komunikoval, všetko to mohlo dopadnúť inak,” povedala nám speváčka a zároveň dodala, že sa s ním pokúšala spojiť a pripomínala sa, no neúspešne. „Nezdvíhal telefón tri týždne. Celé tri týždne neodpovedal na správy a pritom ich mal prečítané. Ja som si tam viedla monológy a on? Ozval sa až po vydaní článku,” ozrejmila pre Topky.sk rozčúlená Veronika, ktorú vraj najviac hnevá to, že po takomto prístupe sa jej niekto ide vyhrážať žalobou.

„A takisto nekomunikoval ani s ostatnými. Ani s Michalom, ani so Zuzkou. A ona že sa mala pripomenúť. Začal komunikovať až po vydaní článku. Takže nechápem, prečo on teraz útočí na mňa, keď som chcela iba to, aby nám vyplatil honoráre. Vedel, že má viac ako mesiac nevyplatené faktúry. Stačilo nám napísať, ospravedlniť sa a normálne komunikovať. My chápeme situáciu, že doba je ťažká, nemali by sme problém počkať. Ale treba zdvihnúť telefón alebo napísať mail,” vysvetľovala nám speváčka.

Svoj honorár vraj stále nedostala ani Zuzana Vačková Zdroj: TV MARKÍZA

S takýmto prístupom by vraj nikto nemal žiadny problém, lenže tak sa nestalo. „Je to absolútne neseriózne a to zlé meno, o ktorom hovorí, si teda urobil on sám. A tá komunikácia. Veď keď mi po zverejnení článku napísal na Instagrame, napísal úplne drzo. Bol arogantný a dokonca sa mi vyhrážal súdom. Keby mal aspoň komunikáciu na profesionálnej úrovni a po tom, čo urobil, sa snažil byť milý a napraviť to. Ale ani to nie. Pravý opak. Ja sa mám ospravedlniť? Ja sa ospravedlním vtedy, keď všetkým vyplatí honoráre,” uzavrela Veronika.