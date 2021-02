Hviezdny Lašák šokoval divákov: Pred kamerami roztiahol nohy a... Fúúú, ten sa nezdá!

Bývalý brankár súťažil v tíme s Marcelom Forgáčom a ako to už býva, riešili sa aj "záhady tiel" samotných účinkujúcich. Moderátora šou Mariána Miezgu zaujímalo, či je Janko Lašák ešte stále taký ohybný, ako kedysi. „Už nie. Samozrejme, ako u každého, aj u mňa karanténa ukázala nejaké kilečká,” vysvetľoval sympatický športovec.

Predsa len, kedysi nebol žiadny problém, aby sa v bránke rozťahoval ako žaba, a tak mohol vychytať strely súperov. Jeho kolegovia spred kamery ho teda vyzvali, aby ukázal, čo v ňom z hokejovej kariéry zostalo. Lašák teda nemal na výber, musel vyjsť spoza pultíku a ukázať, či ešte dokáže urobiť "špagát" známy aj ako "šnúra".

„Poď nám predviesť. Veď nemusí to byť rozštep,” naťahoval ho Miezga, a tak Janko musel roztiahnuť nohy a pokúsiť sa o šnúru ako kedysi. Či to dokázal, sa dozviete vo videu vyššie, kde uvidíte aj to, ako skončila "šnúra" moderátora Mariána Miezgu, ktorý sa o ňu pokúsil tiež!

Šou záhady tela si môžete pozrieť už dnes večer o 20:30 na obrazovkách RTVS!